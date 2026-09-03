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Psicología

El retiro del ídolo

El duelo de Messi y el del pueblo por Messi

Nora Merlin
Por Nora Merlin
Qatar), 31/08/2026.- (FILE) - Lionel Messi of Argentina (C) lifts the trophy as he celebrates with teammates and fans winning the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022 (Reissued 31 August 2026). Lionel Messi announed his retirement from international soccer on 31 August 2026
TOLGA BOZOGLU. EFE

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