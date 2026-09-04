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El entrenamiento no terminó de buena manera

Colapinto completó la primera jornada en Monza: “Dimos un paso para atrás”

El piloto argentino mantuvo un buen ritmo en la primera práctica de la fecha en Italia. Este sábado será la clasificación.

franco colapinto Capturas de Video

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