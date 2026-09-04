Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía

Crítica situación del endeudamiento en los barrios populares

Se pide prestado para poder comer

Un relevamiento privado en barrios populares de 15 provincias arroja resultados alarmantes; seis de cada diez familias recurrieron a algún modo de deuda para comprar alimentos

855323-billetes%20nuevos.jpeg
"Antes que nada, es una crisis de ingresos", sostiene el informe NA. Agencia Noticias Argentinas

Últimas Noticias

La cadena nacional

Milei pasó de kelper a malvinero gracias a Trump

Por Paula Marussich
Prometió sanciones y una base naval en Tierra del Fuego

El discurso completo de Milei y los anuncios sobre Malvinas

Crítica situación del endeudamiento en los barrios populares

Se pide prestado para poder comer

Insultos, agresiones y descalificativos permanentes, la marca de su gestión

Javier Milei y los mil violentos días como Presidente

Exclusivo para

Llevó a Chile su batalla cultural

Milei admiraba a Thatcher y ahora también a Pinochet

Por Eva Moreira
Por la justicia de Chaco

Se declaró la quiebra de Carsa S.A., la empresa controlante de Musimundo

La Legislatura porteña lo aprobó por unanimidad

Educación obligatoria desde los tres años en CABA

Por Santiago Brunetto

“Colonia sí, Patria no”

Por Juan Carlos Junio

El País

La cadena nacional

Milei pasó de kelper a malvinero gracias a Trump

Por Paula Marussich
Prometió sanciones y una base naval en Tierra del Fuego

El discurso completo de Milei y los anuncios sobre Malvinas

Insultos, agresiones y descalificativos permanentes, la marca de su gestión

Javier Milei y los mil violentos días como Presidente

Llevó a Chile su batalla cultural

Milei admiraba a Thatcher y ahora también a Pinochet

Por Eva Moreira

Economía

Crítica situación del endeudamiento en los barrios populares

Se pide prestado para poder comer

Proyecto de ley con nuevo esquema de licitación de rutas

Avanza la privatización de rutas

Hasta agosto se fabricaron 56.907 rodados menos que en 2025

Menor producción automotriz

Yerbateros misioneros se movilizan ante la visita del presidente

Esperan a Milei con un tractorazo

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Por la justicia de Chaco

Se declaró la quiebra de Carsa S.A., la empresa controlante de Musimundo

María Rosa Muiños seguirá al frente del organismo por decisión de la Legislatura

Reeligieron a la Defensora del Pueblo

CABA, PBA y diferentes provincias ya anunciaron medidas para atajar futuras crisis

Los temores y los preparativos para prevenir los efectos de El Niño

Por Pablo Esteban
La Legislatura porteña lo aprobó por unanimidad

Educación obligatoria desde los tres años en CABA

Por Santiago Brunetto

Deportes

“Es un héroe del país”

Franco Colapinto habló sobre el retiro de Lionel Messi

Este fin de semana se disputan los cuadrangulares semifinales de U15 y U21

Maratón de básquet femenino en el club Lanús

El defensor central, durante su presentación oficial en Peñarol

Germán Pezzella: “River es el club más importante de mi vida”

Navone vs. Etcheverry, duelo de argentinos para este viernes

US Open: a Fran Cerúndolo le costó, pero pasó a tercera ronda