La búsqueda de un cuerpo hegemónico: la trampa de Lotocki
Argentina es uno de los países con mayor consumo y liderazgo en medicina estética y cirugías cosméticas. 1 de cada 28 mujeres se realiza una intervención estética de forma anual. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Argentina se ubica sostenidamente en el top 10 a nivel mu ndial en cantidad de procedimientos estéticos totales, registrando alrededor de un millón de intervenciones por año, sin contar tratamientos medianamente invasivos que no requieren quirófano.