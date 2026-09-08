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A buscar la épica en Vicente López
Copa Libertadores: Platense se volvió dos goles abajo del Maracaná
El Calamar pagó caro dos errores tempraneros ante un Fluminense que no mostró nada del otro mundo en la ida de los cuartos de final.
08 de septiembre de 2026 - 23:59
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Agustín Lagos lucha con Martinelli. El lateral pudo pasar poco al ataque.
MAURO PIMENTEL. AFP
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