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Buenos Aires|12

Obligado a responder por la deuda billonaria de nación con provincia, el jefe de gabinete recurrió a una fake news

El picante cruce tuitero entre Javier Alonso y Diego Santilli

El jefe de gabinete fue por lana y salió esquilado. El cruce había empezado por el nuevo régimen penal juvenil.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Santilli Alonso
Santilli Alonso Santilli Alonso Sin Credito

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