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Deportes

La particular historia del nuevo entrenador de San Lorenzo

El Gallego Insua, el DT azulgrana con pasado rojo

El reemplazante de Gorosito fue presentado para iniciar su tercer ciclo en Boedo. Como jugador fue ídolo y también tuvo un gran paso por Independiente, su primer rival el domingo.

Alejandro Duchini
Por Alejandro Duchini
PRENSA SAN LORENZO san lorenzo insua presentacion
Insua vuelve a su casa, donde fue dos veces entrenador e idolo como jugador. PRENSA SAN LORENZO

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