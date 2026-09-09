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La particular historia del nuevo entrenador de San Lorenzo
El Gallego Insua, el DT azulgrana con pasado rojo
El reemplazante de Gorosito fue presentado para iniciar su tercer ciclo en Boedo. Como jugador fue ídolo y también tuvo un gran paso por Independiente, su primer rival el domingo.
Por
Alejandro Duchini
09 de septiembre de 2026 - 19:49
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Insua vuelve a su casa, donde fue dos veces entrenador e idolo como jugador.
PRENSA SAN LORENZO
Temas en esta nota:
Fútbol
Rubén Darío Insúa
San Lorenzo
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