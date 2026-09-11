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Rosario|12

El libro de la Red Nacional de HIJOS en el Centro Cultural de las Madres

Lo imposible sólo tarda un poco más, también en Rosario

La publicación que celebra los 30 años de lucha de la agrupación nacida en 1995 se presenta este viernes, a las 19, en Corrientes 987.

Hijos interpela al establishment político con la consigna “Partidos libres de genocidas”.
H.I.J.O.S. planteó, en 2018, la consigna "partidos libres de genocidas". Archivo R/12

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