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Tenía previsto viajar en octubre
Milei, sin viaje a Londres y sin charla en Oxford
Su inesperada reivindicación de los derechos soberanos sobre Malvinas tensó la relación con el Reino Unido y, por lo tanto, resultaba inconveniente su presencia en el país de su admirada Margaret Thatcher.
10 de septiembre de 2026 - 23:48
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Al final, Javier Milei suspendió su viaje a Londres.
AFP -
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