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El argentino anticipa un GP de España desafiante por la dificultad del circuito

Franco Colapinto palpita el GP de España: “Hacer una vuelta perfecta es casi imposible”

El piloto argentino de Alpine anticipa una exigente carrera, destacando la dificultad del circuito de Madrid con sus 22 curvas: una pista “picante” y “traicionera”.

Alpine's Argentine driver Franco Colapinto attends a press conference at the Madring circuit on September 10, 2026 in Madrid, ahead of the Spanish Formula One Grand Prix. The Madring, a semi-urban track featuring 22 corners over a distance of 5.4 kilometres, will host it's inaugural Spanish Grand Prix on September 13, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
"Picante" El piloto argentino de Alpine anticipó una carrera difícil en Madrid. AFP. AFP

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