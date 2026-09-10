El puerto funcionó como pantalla para lavar millones

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El fiscal federal Federico Reynares Solari explicó que la investigación tomó como antecedente una causa de a Audiencia Nacional de Madrid.
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José Maggi
10 de septiembre de 2026 - 21:27
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Gustavo Shanahan aparece como uno de los principales operadores de una estructura para lavar dinero.
VARGAS SEBASTIAN JOEL
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