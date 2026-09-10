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Para evitar una "situación incómoda"
Milei suspendió su viaje al Reino Unido mientras busca mantener Malvinas en agenda
La Casa Rosada busca mantener el foco en la soberanía mientras crecen las críticas a la gestión económica y el reclamo social.
Por
Natalia López Gómez
10 de septiembre de 2026 - 18:55
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milei entrando a la rosada
Javier Milei suspendió el viaje al Reino Unido.
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Javier Milei
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