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El viernes en la Bombonera

Boca, con dos bajas ante Central Córdoba

Mientras se prepara para la revancha contra São Paulo por la Copa Sudamericana, el “Vasco” Arruabarena define el equipo titular que enfrentará al club santiagueño.

Álvaro Montero IG Álvaro Montero

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