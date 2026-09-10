López Gagliasso pidió perdón y dijo que no pudo controlar el auto

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CIUDAD. El martes se conocerá el veredicto por el siniestro vial fatal en Roca y el río
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El joven de 22 años está acusado de homicidio con dolo eventual por el siniestro vial que causó la muerte de Tania Gandolfi y su hija Agustina García.
10 de septiembre de 2026 - 18:15
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