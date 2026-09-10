Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Qué cambia para UxP en Diputados
Ernesto Ali dejó Unión por la Patria y se sumó a Primero San Luis
El legislador puntano formalizó su salida de la bancada que conduce Germán Martínez y se incorporó al espacio de Jorge “Gato” Fernández.
10 de septiembre de 2026 - 22:12
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Ali es un dirigente peronista históricamente identificado con el sector del exgobernador puntano Alberto Rodríguez Saá.
Imagen Web
Temas en esta nota:
Congreso de la Nación
Unión por la Patria
Últimas Noticias
Competirá para el Festival de San Sebastián
Se estrenó el tráiler de “Glaxo”, la nueva película de Benjamín Naishtat protagonizada por Lali Espósito
Caso Cerimedo
Evo Morales pide protección internacional ante las amenazas del gobierno de Rodrigo Paz
Por
Irina Hauser y Raúl Kollmann
contratapa
Violencias
Por
Juanjo Lakonich
Por los secuestros de tres obreros en 1976
Arrancó el juicio contra el exjefe de personal de Molinos
Por
Luciana Bertoia
Exclusivo para
La particular historia del nuevo entrenador de San Lorenzo
El Gallego Insúa, el DT azulgrana con pasado rojo
Por
Alejandro Duchini
Economistas que apoyan el plan de Milei alertan por la micro
La economía real, en coma crítico
Por
Mara Pedrazzoli
Recta final y disputa del futuro
Por
Emir Sader
Violencia institucional en el Congreso
Otro miércoles de golpes y palos contra jubilados y discapacitados
El País
Caso Cerimedo
Evo Morales pide protección internacional ante las amenazas del gobierno de Rodrigo Paz
Por
Irina Hauser y Raúl Kollmann
Por los secuestros de tres obreros en 1976
Arrancó el juicio contra el exjefe de personal de Molinos
Por
Luciana Bertoia
Buscan que pague impuestos como entidad financiera
Un proyecto para sacarle la máscara “fintech” a Marcos Galperín
Por
Eva Moreira
Qué cambia para UxP en Diputados
Ernesto Ali dejó Unión por la Patria y se sumó a Primero San Luis
Economía
"El endeudamiento se mantiene relativamente bajo"
El Fondo le esquiva a la mora
El precio internacional del barril se puso por encima de los 100 dólares
El petróleo vuelve a recalentarse fuerte
Subieron 2,6 por ciento
Canastas por arriba de la inflación
Lejos de las promesas que había hecho el presidente Javier Milei
El IPC de agosto bajó hasta el 1,7 por ciento
Sociedad
La aerolínea low cost lleva 35 días sin volar y no vende pasajes
Flybondi suma nuevos embargos e inhibiciones
Por
Santiago Brunetto
Producida por el Grupo Octubre
Distinción de la Cámara de Diputados a la serie 1976, Ecos de la Memoria
Salud mental en la infancia y adolescencia
Lanzan una campaña para prevenir el riesgo de suicidios en CABA
Un homenaje en Nueva York
Proyectan las Torres Gemelas por el aniversario del atentado
Deportes
El entrenador Placente presentó la lista de 18 convocados
Juegos Suramericanos 2026: la Selección Argentina ya tiene a sus elegidos
Con gol de Perrone y asistencia de Paz, Como debutó con éxito
Champions League: Licha Martínez aportó para la goleada de Manchester United
El argentino anticipa un GP de España desafiante por la dificultad del circuito
Franco Colapinto palpita el GP de España: “Hacer una vuelta perfecta es casi imposible”
Se resolvió el destino de 12 de los 14 futbolistas marginados
Salen los últimos dos y el container de River cierra sus puertas