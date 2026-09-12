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Buenos Aires|12

Tras un mes de tareas de mantenimiento y pintura, retoma su actividad con una muestra de Eduardo Martín

El Museo Castagnino volvió a abrir sus puertas

La exposición reúne cincuenta obras del artista, producidas entre la década del setenta y la actualidad.

Museo Castagnino wikimedia commons

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