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“La deuda familiar es una emergencia”
Cacerolazo de familias endeudadas contra “la usura” de los bancos
Movilización en el centro porteño para advertir sobre el aumento de la morosidad, reclamar refinanciaciones y denunciar el acoso a deudores.
12 de septiembre de 2026 - 00:58
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La movida la encabezó el Movimiento de Familias Endeudadas.
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