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50 Años del Golpe

Por el robo de bienes de los desaparecidos

El hijo de Massera se quedó sin viaje por Europa y deberá sentarse en el banquillo

El TOF 5 rechazó que Eduardo Enrique Massera salga del país y fijó fecha para un nuevo juicio en el que estará acusado junto a Acosta, Cavallo, Donda y Radice, entre otros.

Por Luciana Bertoia
016-BAIRES, MARZO 10: (ARCHIVO) El ex jefe de la Armada Eduardo Emilio Massera , dictador
DAMIAN DOPACIO

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