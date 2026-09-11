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Los límites de la desaceleración del IPC del Indec
La inflación retomaría la tendencia al alza en septiembre
Los precios volverían a acelerarse en septiembre hasta el 2,1 por ciento, según proyecciones privadas.
Por
Mara Pedrazzoli
11 de septiembre de 2026 - 22:09
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La dinámica de la inflación en agosto se explicó por la baja de los precios estacionales.
Guadalupe Lombardo
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