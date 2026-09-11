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El equipo nacional recibirá a Turquía en Neuquén

Argentina, el favorito en la Copa Davis: “Hay que hacernos cargo del rol que nos toca”

El plantel de Javier Frana transparentó las sensaciones de cara a la serie del Grupo Mundial I, que será del 19 al 20 de septiembre sobre cemento bajo techo.

Por Pablo Amalfitano
El equipo argentino, antes del duelo copero ante Turquía. Prensa AAT

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