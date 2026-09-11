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Catamarca: Jalil decidió que no desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales
El gobernador, aliado de La Libertad Avanza, se diferencia de sus pares provinciales y organizará los comicios en octubre de 2027. La excusa: proteger “los recursos de los catamarqueños”.
11 de septiembre de 2026 - 20:44
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Marcelo Capece
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Catamarca
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