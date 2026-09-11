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Rosario|12

CULTURA. Inauguró su obra en el museo Castagnino

Las esculturas inflables de Marta Minujín

Minujin Sebastián Granata

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