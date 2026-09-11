Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 11 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 11 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 11 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 11 de septiembre de 2026
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 11 de septiembre de 2026
2 horas
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
Mundial femenino de Polonia
La Selección Sub 20 ganó un partidazo contra México y está en octavos
Aunque les alcanzaba con un empate, las pibas argentinas protagonizaron un choque dramático contra México y se quedaron con el triunfo sobre el final.
11 de septiembre de 2026 - 19:14
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
De racha
Annika Paz venía de meterle cuatro a Benín y marcó el primero contra México.
Redes Sociales
Temas en esta nota:
Mundial Sub 20
Selección Sub 20
Fútbol femenino
Selección Argentina
Fútbol
Selección de México
Últimas Noticias
PROVINCIA. Estudio científico sobre mortalidad
Las causas que explican las muertes infantiles
Por
Luis Bastús
"Tenía un proyecto de país opuesto al de ahora"
Milei se comparó con Sarmiento en un video por el Día del Maestro
Espera trasladar a 50 mil pasajeros diarios
Por el Trambus, desde septiembre habrá cambios en el tránsito en dos barrios porteños
Este sábado y domingo en Ciudad Cultural Konex
Festival Experiencia Piazzolla: homenaje con miradas actuales
Por
Santiago Giordano
Exclusivo para
Perú se incorporó al Escudo de las Américas, una alianza entre EE.UU. y países de la derecha latinoamericana
Fujimori tendió la alfombra roja a Marco Rubio
Por
Carlos Noriega
El municipio presentó una web para que las pymes encuentren clientes y proveedores
Una apuesta para contrarrestar la caída del consumo en La Plata
Por
Juan Manuel Meza
Tenía previsto viajar en octubre
Milei, sin viaje a Londres y sin charla en Oxford
contratapa
Violencias
Por
Juanjo Lakonich
El País
La AGN todavía no terminó su auditoría
¿Dónde está el oro del Banco Central?: el PJ cruzó a Bausili por contradicciones en su explicación
La sombra de Estados Unidos sobre Malvinas y la Antártida
Por
Mario Rapoport y Yair Arce
Dijo que "un país funciona igual que un aula"
Mucho agradecimiento y poco presupuesto: el discurso de Milei por el Día del Maestro
Milei y Las Malvinas
Próspera tendrá su calibana
Por
Rocco Carbone
Economía
Modelo Milei
La industria textil profundiza su crisis: el 70% del abastecimiento ya es importado
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 11 de septiembre de 2026
"El endeudamiento se mantiene relativamente bajo"
El Fondo le esquiva a la mora
El precio internacional del barril se puso por encima de los 100 dólares
El petróleo vuelve a recalentarse fuerte
Sociedad
Espera trasladar a 50 mil pasajeros diarios
Por el Trambus, desde septiembre habrá cambios en el tránsito en dos barrios porteños
Y un espacio de homenajes
Proponen crear un crematorio para mascotas en el Cementerio de la Chacarita
El cantante sigue complicado
Se reanuda el juicio contra “Pity” Álvarez: rechazaron la recusación de la defensa
Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología
Deportes
Mundial femenino de Polonia
La Selección Sub 20 ganó un partidazo contra México y está en octavos
El objetivo de esta jornada estuvo puesto en el reconocimiento de la pista
Fórmula 1: Colapinto completó sus primeros giros en el GP de Madrid
El soldado de Adidas y los amputados de Gaza
Por
Gustavo Veiga
Este sábado será la clasificación
Práctica Libre 2 en Madrid: Franco Colapinto terminó 15°