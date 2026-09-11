Milei se comparó con Sarmiento en un video por el Día del Maestro

javier milei

Screen grab from the official boradcast shows Argentina's President Javier Milei Addressing the Nation from Casa Rosada Presidential Palace in Buenos Aires on September 3, 2026. Milei said on September 3, 2026, that the "winds of change" favored Argentina's claim to the Falkland Islands, pointing to Washington's readiness to review it neutrality on his country's dispute with Britain. (Photo by Handout / Argentina's Presidency Press Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Argentina's Presidency " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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