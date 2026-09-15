Se estrena este jueves "Tres adioses", su última película
Isabel Coixet: “La identidad está sobrevalorada y jibarizada”
El largometraje más reciente de la cineasta catalana, una coproducción ítalo-española rodada íntegramente en Roma, adapta tres cuentos del libro póstumo de la escritora Michela Murgia. La directora de “La vida secreta de las palabras” y “Mi vida sin mí” aborda la dolorosa ruptura de una pareja, que se cruza con el diagnóstico de una enfermedad grave y cambia la perspectiva existencial de la protagonista.