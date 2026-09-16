Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Sin votos para borrar las PASO
La reforma política no logra el apoyo necesario
Por
Paula Marussich
16 de septiembre de 2026 - 03:01
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Mario Mosca / Comunicación Inst. Mario Mosca / Comunicación Inst
Últimas Noticias
Tras el empate 1-1 con San Pablo en un caldeadísimo Morumbí
Boca se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana
Por
Fabio Lannutti
Sin votos para borrar las PASO
La reforma política no logra el apoyo necesario
Por
Paula Marussich
Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación
Sigue subiendo la sobrepoblación en cárceles federales
Por
Santiago Brunetto
La oposición buscará lograr un único dictamen
Se acerca el debate por la deuda de las familias
Por
Eva Moreira
Exclusivo para
Acordó colaborar con la Justicia de EE.UU.
El exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero
Sigue demorado el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
El Gobierno y la pantalla de Malvinas para ocultar los números de la economía
Por
Melisa Molina
Tenía 98 años
Murió Griselda Gambaro, la escritora que trascendió todas las épocas
Por
María Daniela Yaccar
La sesión estuvo marcada por peleas e insultos entre los miembros del máximo tribunal
Brasil: la corte suprema aplazó la decisión de investigar a De Moraes por corrupción
El País
Sin votos para borrar las PASO
La reforma política no logra el apoyo necesario
Por
Paula Marussich
La oposición buscará lograr un único dictamen
Se acerca el debate por la deuda de las familias
Por
Eva Moreira
50 años de la desaparición de los estudiantes secundarios
El responsable de la Noche de los Lápices recibió un premio después de los secuestros
Por
Luciana Bertoia
Le demandan al Gobierno el incumplimiento de la Ley de Financiamiento
La UBA reclamó en Plaza de Mayo
Economía
Pese a compras del BCRA, las reservas cayeron en 458 millones
Jornada de bajas en la city
El empleo que celebra el presidente Javier Milei
Más puestos en peores trabajos
Por
Mara Pedrazzoli
Se abrieron las ofertas técnicas de los grupos económicos interesados
Avanza el proceso de privatización de Aysa
La continuidad del ajuste, lo único que está garantizado
Se larga la discusión por el Presupuesto 2027
Sociedad
Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación
Sigue subiendo la sobrepoblación en cárceles federales
Por
Santiago Brunetto
Polémica en Pekín
Cambiaron las reglas de Hyrox después de la diarrea de una competidora
EE.UU. está desplegando armas para atacar satélites en el espacio exterior
Listos para la guerra de las galaxias
Por
Julián Varsavsky
Pros y contras de la longevidad
Por primera vez, Japón supera las 100.000 personas con 100 años o más
Deportes
Tras el empate 1-1 con San Pablo en un caldeadísimo Morumbí
Boca se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana
Por
Fabio Lannutti
En el Morumbí, por la vuelta de los cuartos
San Pablo vs Boca, hoy en vivo por la Copa Sudamericana: el partido, minuto a minuto
Venció 2-1 a Fluminense, pero los brasileños pasaron a semifinales
A Platense no le alcanzó y se despidió de la Copa Libertadores
Silverstone será el escenario del evento, este miércoles a las 14
Verstappen y un desafío kart ante 100 rivales