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El Mundo

Argumentaron que el presidente se beneficiaría con la legislación propuesta

Los demócratas frenaron una ley cripto por los nexos de Trump con la industria

Los demócratas exigieron mayores resguardos éticos tras revelarse que el mandatario estadounidense y su entorno generaron millones de dólares a través de negocios de criptoactivos.

This photo illustration shows 2026 Semiquincentennial President Donald J. Trump $1 coins in Washington, DC, on September 3, 2026. The US Treasury on on September 2, 2026 issued $1 coins featuring the face of President Donald Trump, the latest move in an unprecedented campaign by the Republican billionaire to put his personal stamp on national institutions. The coins were minted to mark the 250th anniversary of the founding of the United States celebrated this year. (Photo by Kent Nishimura / AFP)
donald trump monedas Moneda conmemorativa de un dólar con la cara de Trump y el escudo de Estados Unidos. AFP. AFP

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