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Como parte de la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella
Colombia inició los operativos para identificar y deportar migrantes irregulares
De la Espriella ordenó realizar operativos coordinados con la policía para dar con los migrantes “que están cometiendo ilegalidades”. Ya fueron expulsados 10 extranjeros de Cúcuta.
17 de septiembre de 2026 - 00:02
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Colombia's President Abelardo de la Espriella gives a press conference during a bilateral agreements signing ceremony with US Secretary of State Marco Rubio (out of frame) in Barranquilla, Colombia on September 8, 2026.
Conferencia de prensa de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
AFP -. AFP
Temas en esta nota:
Colombia
migración
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