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Marcha y homenaje a 50 años de La Noche de los Lápices
Los lápices siguen escribiendo
Miles de personas se movilizaron a Plaza de Mayo y en todo el país para homenajear a los diez estudiantes secuestrados el 16 de septiembre de 1976.
17 de septiembre de 2026 - 00:20
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Marcha por La Noche de los Lápices.
Leandro Teysseire
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