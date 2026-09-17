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Un freno al saqueo inglés del petróleo de Malvinas

Una jueza federal ordenó a las empresas Rockhopper y Navitas detener toda actividad hasta que se realice una evaluación ambiental bajo las leyes argentinas.

Irina Hauser
Por Irina Hauser
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