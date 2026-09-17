El Gobierno postergó el debate de la reforma del Banco Central por la mentira de Bausili

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 27 de agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina.

Sesion ordinaria del Senado de la Nacion, el 27 de agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Senado

Juan Carlos Cardenas / Comunicac. Juan Carlos Cardenas / Comunicac