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Viaja a Estados Unidos y desespera por una bilateral con Trump
Milei lleva la sobreactuación por Malvinas a la ONU
La Casa Rosada busca una reunión con el republicano, que ya tiene previsto un encuentro con el premier británico. Mientras tanto, crecen las críticas por los despidos en Olivos.
19 de septiembre de 2026 - 00:40
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AFP -
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