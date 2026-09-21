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CIUDAD. Datos positivos en la primera semana de los Juegos Suramericanos

“Ayuda a cerrar números que estaban muy golpeados”

Pasaron 136 mil visitantes por Rosario, que gastaron 2 mil millones en hotelería y gastronomía.

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