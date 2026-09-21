Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 21 de septiembre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 21 de septiembre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 21 de septiembre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 21 de septiembre de 2026
1 hora
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 21 de septiembre de 2026
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Cumplió con las condiciones impuestas
Causa Vialidad: Cristina Kirchner seguirá con prisión domiciliaria en San José 1111
La resolución se apoyó en los informes de los organismos encargados de supervisar su permanencia en el domicilio. Además, se verificó el correcto funcionamiento del dispositivo electrónico.
21 de septiembre de 2026 - 19:07
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Cristina Fernández
EMILIANO LASALVIA, AFP -. AFP
Temas en esta nota:
Cristina Fernández de Kirchner
Justicia
Últimas Noticias
Desde este jueves hasta el 10 de octubre en Café Vinilo
Festival Vinilo: una mirada artística para la autogestión
Por
Santiago Giordano
La rosarina jugó su primera final WTA y marcó un hito para el tenis argentino
“Jugar es un premio”: Nadia Podoroska, de navegar la incertidumbre a una semana mágica en San Pablo
Por
Pablo Amalfitano
Desde este jueves hasta el sábado en modalidad virtual
Se viene el 31° Foro Internacional del Libro y la Lectura
Por
Laura Gomez
CIUDAD. Datos positivos en la primera semana de los Juegos Suramericanos
“Ayuda a cerrar números que estaban muy golpeados”
Exclusivo para
Siguen las esquirlas por el proyecto de Presupuesto
Más tensión para la mesa política del Gobierno: Bullrich tildó a Santilli de mentiroso
Cuba realizó 118 mil cirugías como parte de la Operación Milagro
EE. UU. presiona a Uruguay para terminar con la misión de médicos cubanos
Por
Gustavo Veiga
Género Negro argentino, anticipación de la Patria
Por
Mempo Giardinelli
Dos keniatas se impusieron en los 42 kilómetros porteños
Bethwel Kibet ganó la Maratón de Buenos Aires
El País
Cumplió con las condiciones impuestas
Causa Vialidad: Cristina Kirchner seguirá con prisión domiciliaria en San José 1111
Tras los recortes del Presupuesto
En medio del ajuste brutal en el sector, renunció el secretario de Discapacidad
Por
Matías Ferrari
Un fallo del juez Rafecas
Caso AMIA: procesaron a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de ejecutar el atentado
Según una encuesta
Endeudados: los préstamos que tomaron 7 de cada 10 familias fueron para comprar alimentos
Economía
Escenario similar a la salida de la pandemia
La actividad metalúrgica cayó 6,1% en agosto y tocó un nuevo piso
Supervisión para Milei y Caputo
El FMI vuelve a revisar las cuentas para aprobar un nuevo desembolso
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 21 de septiembre de 2026
Dos consorcios presentaron ofertas técnicas: Roggio y Rowing
AySa, más cerca de la privatización
Sociedad
Luis Vivona presentó “Historia de un Militante” en la 7ma Feria del Libro de Malvinas Argentinas
Le dispararon en el abdomen
Asesinaron a un hombre en una plaza de Colegiales: hay un sospechoso detenido
Para tratar verrugas y cicatrices
Anmat prohibió una serie de medicamentos en crema
Las zonas afectadas
Alerta amarilla por ráfagas y vientos fuertes para Buenos Aires y ocho provincias
Deportes
La rosarina jugó su primera final WTA y marcó un hito para el tenis argentino
“Jugar es un premio”: Nadia Podoroska, de navegar la incertidumbre a una semana mágica en San Pablo
Por
Pablo Amalfitano
Dos meses clave para el Xeneize
Lo que se le viene a Boca, entre Copas, clásicos y lesionados
Jugó el Mundial y enfrentó a Argentina
Escándalo en la Selección de Suiza: su capitán falsificó un certificado de vacunación
Las chicas granates vencieron 60-48 a Luján de Cuyo en la final
Lanús se consagró campeón de la Liga Federal U15