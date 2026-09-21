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Salta|12

"Está en juego el derecho de miles de ciudadanos a trasladarse diariamente"

Empresas advierten que la deuda de SAETA pone en riesgo la continuidad del transporte público

Las prestatarias reclaman pagos atrasados desde julio de 2026, exigen la intervención urgente del gobernador y advierten que la falta de solución podría derivar en mayores restricciones y despidos.

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