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El País

EL canciller Quirno quiso evadir el costado social de la visita del Papa

Gobierno e Iglesia, las evidentes diferencias

La agenda social del Papa en su arribo al país incomoda al gobierno de Javier Milei. Nerviosismo oficialista por la visita al Cottolengo Don Orione.

Por Melisa Molina
Washington Uranga
Por Washington Uranga
Rome (Italy), 18/09/2026.- Pope Leo XIV (R) presides over the assembly of the Diocese of Rome, standing next to Italian prelate Baldassare Reina
El Papa León XIV llegará al país el 8 de noviembre. MASSIMO PERCOSSI. EFE

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