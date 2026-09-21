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La reelección de Lula, clave para la integración regional
Por
Daniel Kersffeld
21 de septiembre de 2026 - 22:24
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Lula da Silva aspira a la reelección; su principal rival es Flávio Bolsonaro.
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