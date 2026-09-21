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Rosario|12

FUTBOL. Almirón tiene ausencias relevantes y algunas dudas para la final con Estudiantes

Los titulares que no juegan la Supercopa

Campaz, Pizarro y Alan Rodríguez no juegan en Santiago del Estero. Dudas sobre la vuelta Julián Fernández. Quedan plateas para el socio canaya.

Campaz partió para Colombia. Imagen Web

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