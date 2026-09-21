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Cultura

Tenía 97 años

Murió Carlos Alonso, el artista que pintó la realidad que le tocó vivir

El notable pintor, dibujante y grabador mendocino dejó una obra incómoda, atravesada por el dolor del exilio y la pérdida de su hija Paloma, desaparecida por la última dictadura.

Por Laura Gómez
Carlos Alonso
Carlos Alonso falleció en su casa de Unquillo Redes Sociales

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