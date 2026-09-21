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Tenía 97 años
Murió Carlos Alonso, el artista que pintó la realidad que le tocó vivir
El notable pintor, dibujante y grabador mendocino dejó una obra incómoda, atravesada por el dolor del exilio y la pérdida de su hija Paloma, desaparecida por la última dictadura.
Por
Laura Gómez
21 de septiembre de 2026 - 21:44
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Carlos Alonso falleció en su casa de Unquillo
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