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Rosario|12

PROVINCIA. Presentaron un pedido de informes por la situación del frigorífico Friar

Piden un “rol activo” del gobierno para evitar despidos

El diputado provincial Carlos Del Frade advirtió por despidos y retiros voluntarios de la firma, que tiene plantas en Reconquista y Recreo.

frigorífico Imagen Web

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