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MUSICA. Las novedades del sello 625 discos
Una apuesta creativa y alternativa
El sello que dirigen Luis y Mariano Suárez presenta un catálogo que crece desde el jazz y otras propuestas sonoras tan imprevistas como sorprendentes.
Por
Leandro Arteaga
22 de septiembre de 2026 - 03:01
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Uno de los últimos lanzamientos del sello 625.
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