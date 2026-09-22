La disputa por el armado nacional del gobernador bonaerense
La disputa en Salta por el sello de Axel presidente
El MDF ya tiene varias terminales en Salta. Antonio Marocco fue el primer dirigente de peso en mostrarse públicamente con Kicillof y ahora distintas estructuras buscan ocupar un lugar en su construcción presidencial. Sergio Leavy estuvo en el plenario de Avellaneda. Mauro Sabbadini formalizó su respaldo, pero cuestionó el rol del titular del Partido de la Victoria. En paralelo, Facundo Marocco sostiene una mesa multisectorial propia.