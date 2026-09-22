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Rosario|12

LECTURAS

Eso impactó

Camilo Di Croce
Por Camilo Di Croce
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Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Alberto Luis Bedia, Cristina Cialceta e Yves Domergue, Alberto Ezcurra Correa, Luis Jesús García Egues, Eber Grilli, Hugo Alberto Kogan

La disputa por el armado nacional del gobernador bonaerense

La disputa en Salta por el sello de Axel presidente

Por Maira López
Mercado laboral según INDEC

Salta: 4,3% de desocupación y casi el 20% de los ocupados buscan otro trabajo

Salta, segunda con mayor índice de pobreza multidimensional extrema

Una ONG ofrece ayuda para sostener estudios superiores

Exclusivo para

El equipo de Scaloni se juntó para la última función del capitán

“No va a haber ninguno igual”: los jugadores de la Selección hablaron de la despedida de Messi

La cara más cruel del ajuste cotidiano para los adultos mayores

La dolorosa muerte de una jubilada que no tenía para comer

Por Laura Vales
Sigue con una bala alojada en el cuerpo tras ser baleado el domingo

El migrante venezolano herido por el ICE está detenido y sin atención médica

Escala la interna por ajuste en discapacidad dentro del oficialismo

Bullrich confrontó a Santilli y se desmarca de LLA

Por Werner Pertot

El País

La cara más cruel del ajuste cotidiano para los adultos mayores

La dolorosa muerte de una jubilada que no tenía para comer

Por Laura Vales
Tras los recortes del Presupuesto

En medio del ajuste brutal en el sector, renunció el secretario de Discapacidad

Por Matías Ferrari
Viaje sin reunión bilateral

Trump le da la espalda a Milei y se desinfla la operación malvinera

Escala la interna por ajuste en discapacidad dentro del oficialismo

Bullrich confrontó a Santilli y se desmarca de LLA

Por Werner Pertot

Economía

Advierten por la caída de los márgenes

La industria frigorífica está en alerta

La cámara ADIMRA expuso una caída brutal de actividad en agosto

Números de guerra para la metalurgia

Empresarios que ya no la ven

Malas perspectivas de industriales y supermercadistas

En la antesala de la discusión parlamentaria por el Presupuesto

El Fondo llega para auditar el ajuste fiscal

Sociedad

El Pacífico registró más calor del esperado

El Niño ya bate récords de temperatura que preocupan a todos

Por Pablo Esteban
Sobreseyó a un adolescente de 14 años

Una jueza porteña declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil

La feminista que alquiló un vientre

Lena Dunham y la maternidad por otros medios

Por Dolores Curia
Jornadas de detección en el Hospital de Clínicas

Más del 20% de la población argentina adulta sufre de alergias

Deportes

Messi merecía otra despedida

Por Daniel Guiñazú
El Tiburón se impuso con un lindo gol de Tomás Fernández

Aldosivi ganó por segunda vez en el torneo: 1 a 0 a los tucumanos

La rosarina jugó su primera final WTA y marcó un hito para el tenis argentino

“Jugar es un premio”: Nadia Podoroska, de navegar la incertidumbre a una semana mágica en San Pablo

Por Pablo Amalfitano
El equipo de Scaloni se juntó para la última función del capitán

“No va a haber ninguno igual”: los jugadores de la Selección hablaron de la despedida de Messi