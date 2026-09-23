Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
El Mundo
Tras años de batalla judicial con la empresa inmobiliaria que adquirió su departamento
Desalojan a una jubilada de 87 años en Madrid de la casa en la que vivió siete décadas
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que enviará al Parlamento un nuevo decreto de vivienda. “Esta es una tragedia social que no podemos aceptar”, afirmó.
23 de septiembre de 2026 - 22:56
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Desahucio de un anciana de 87 años en el distrito de Retiro en Madrid
María del Carmen Abascal, de 87 años,es llevada en camilla después de ser desalojada.
EFE. EFE
Temas en esta nota:
España
Pedro Sánchez
Madrid
desalojo
Últimas Noticias
Esto impide que los abogados defensores de los migrantes puedan continuar con los casos de sus clientes
ICE deja de informar sobre el paradero de los deportados
No se percató de las cámaras
Blancanieves y el legislador del PRO Juan Manuel Rossi - Clone
Se suma a Francia y Países bajos
Alemania se compromete a eliminar los combustibles fósiles para el 2045
Un reclamo renovado
Nueva marcha de médicos residentes de la Ciudad
Exclusivo para
Se pronostican 451.000 muertes
El Niño: aumenta la expectativa de mortalidad asociada al calor
Se acercó a los 560 puntos básicos
El riesgo país sigue al alza
Los vieron el lunes por última vez
Ampliaron la zona de búsqueda de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita
Polémica por el nuevo régimen juvenil
La jueza De Marinis defendió el fallo que sobreseyó a un menor: “Está en juego la independencia judicial”
El País
Hablan las universidades tras el fallo del juez Cormick
“Milei es un incumplidor serial de leyes”
No se percató de las cámaras
Blancanieves y el legislador del PRO Juan Manuel Rossi - Clone
No se percató de las cámaras
Blancanieves y el legislador del PRO Juan Manuel Rossi
Se define en el Senado
Lo que el Gobierno no cuenta de Zona Fría: el proyecto que puede disparar las facturas de gas
Por
Natalia López Gómez
Economía
Relevamiento del Movimiento Evita y la Facultad de Ciencias Sociales
Radiografía de la deuda en sectores populares
Por
Juan Garriga
Volvió a caer el consumo en supermercados y autoservicios
El poder de compra, por el piso
Por
Mara Pedrazzoli
Se acercó a los 560 puntos básicos
El riesgo país sigue al alza
1,6 por ciento
Aumento por debajo de la inflación para los jubilados
Sociedad
Se suma a Francia y Países bajos
Alemania se compromete a eliminar los combustibles fósiles para el 2045
Un reclamo renovado
Nueva marcha de médicos residentes de la Ciudad
La jueza que decidió no aplicar la baja en la edad de punibilidad en un caso
El GCBA formalizó la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra Laura De Marinis
Por
Santiago Brunetto
Caida de natalidad en Argentina
El 68 por ciento de los varones quiere tener hijos pero solo el 21 por ciento asume un rol activo en la crianza
Deportes
Se dejó hacer el gol en señal de protesta
Escándalo en Bolivia: un arquero argentino se negó a atajar un penal porque estaba mal cobrado
El equipo de Scaloni se prepara para la triple fecha FIFA
Selección: Almada y Foyth, desafectados por lesiones
Este jueves desde temprano
Boca enfrenta al NBA G-League United en la Intercontinental de básquet
El presidente de River sigue con los cuestionamientos a la conducción de AFA
Di Carlo: “Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros”