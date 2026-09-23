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Boca enfrenta al NBA G-League United en la Intercontinental de básquet

El equipo de Casalánguida ya está clasificado a las semifinales del sábado.

PRENSA BOCA boca basquet
Nico Casalánguida, habitual asistente en la Selección, es el DT de Boca. PRENSA BOCA. PRENSA BOCA

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