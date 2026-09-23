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Economía

1,6 por ciento

Aumento por debajo de la inflación para los jubilados

El haber mínimo pasará a ser de 435.748,51 pesos en octubre.

ANSES
Carolina Camps

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