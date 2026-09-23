Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 23 de septiembre
En las efemérides del 23 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
23 de septiembre de 2026 - 07:04
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Bruce Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949.
Prensa
Temas en esta nota:
efemérides
Últimas Noticias
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 23 de septiembre
Los recordatorios de hoy
Alba Luz Cosentino, Oscar Andrés Elia, José Pellita, Fernando Sanchez, Juan Alberto Uriarte Arroyo
El futuro espacial como campo de batalla
Satélites en guerra por la geopolítica del espacio exterior
Nación incluyó la posibilidad en el proyecto sobre soberanía nacional
Se abre el debate sobre el derribo de aeronaves
Por
Laura Urbano
Exclusivo para
De ex convicto a novelista y cineasta
Festival de San Sebastián: la “serie negra” de José Giovanni
Por
Luciano Monteagudo
Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses
Provincias exploran alternativas ante la mora
La medida fue criticada por ambientalistas
Los 40 pingüinos abandonados en el ex Aquarium Mar del Plata fueron trasladados a un bioparque en Río Negro
En la Asamblea de la ONU insistió en rechazar cualquier “esquema globalista de control”
Trump quiere que nadie se interponga en el camino de la IA
Por
Pablo Esteban
El País
En su primer día en Nueva York, la agenda del presidente argentino estuvo consignada por los pasos del norte
Milei en la ONU, oda a Trump sin abrazo ni foto
La dimensión humana del industricidio
La voz de los trabajadores: el Congreso se hizo eco de los despidos y la crisis
Por
Laura Vales
Bullrich y Santilli se vieron cara a cara
El Gobierno intenta disimular la fractura interna
Por
Melisa Molina
El perfil del reemplazo de Alejandro Vilches
Quién es Pablo Di Liscia, el nuevo secretario de Discapacidad con pasado en el PRO
Economía
Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses
Provincias exploran alternativas ante la mora
Se llevan casi 15 por ciento del salario promedio
Servicios esenciales en alza
Por
Mara Pedrazzoli
Luego de un fallo de la Corte Suprema en contra de Donald Trump
El acuerdo comercial con EE.UU. está trabado
El FMI en Buenos Aires
El riesgo país, en alza
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 23 de septiembre
El futuro espacial como campo de batalla
Satélites en guerra por la geopolítica del espacio exterior
Por qué cambió la histórica prohibición
Ahora los Testigos de Jehová podrán donar y recibir sangre
La medida fue criticada por ambientalistas
Los 40 pingüinos abandonados en el ex Aquarium Mar del Plata fueron trasladados a un bioparque en Río Negro
Deportes
El jueves va contra el NBA G-League United
Intercontinental de básquet: Boca arrancó con un triunfo
"No fue una buena decisión económica"
“Perdí plata”: Varrone explicó por qué renunció a la Fórmula 2
Derrotaron a Chile en sus respectivas finales
Una sana costumbre: oro para Las Leonas y Los Leones en los Suramericanos Santa Fe 2026
Historias del fútbol de ayer que se repiten hoy
La selección de los valientes
Por
Alejandro Duchini