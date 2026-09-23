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Sociedad

El futuro espacial como campo de batalla

Satélites en guerra por la geopolítica del espacio exterior

Crece la tensión por la infraestructura espacial que posibilita la vida en la Tierra. La próxima gran guerra podría comenzar a miles de kilómetros de la Tierra, más allá de la atmósfera terrestre.

A satellite in low Earth orbitA satellite in low Earth orbit Imagen Web

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