Defendió la explotación de hidrocarburos en la zona
“No puede haber diálogo sobre soberanía”: el comunicado de Reino Unido tras el discurso de Milei por las Islas Malvinas
El Presidente volvió a colocar el reclamo por las islas en el centro de su intervención ante la ONU, algo que nunca hizo durante su gestión y generó una respuesta del Gobierno británico. UK ratificó que no negociará la soberanía “sin el consentimiento de los habitantes de las islas”, haciendo uso del principio de autodeterminación para tratar de legitimar su ocupación ilegal.