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Rosario|12

CULTURA. Homenaje a Dante Grela

Música y celebración para el maestro

Grela85 homenajea al compositor en sus 85 años con diversas actividades y el estreno mundial de la obra La Noche, inspirada en un poema de Hugo Gola.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
El maestro Dante Grela. Gentileza -

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